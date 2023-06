Gewerbeschauen: Die Kleinen zeigen es den Großen

Plus 2000 Besucher erwartet Rinnenthal bei seiner Gewerbeschau. Eine tolle Leistung. Auch Schmiechen hat eine Schau auf die Beine gestellt. Größere Orte schaffen das nicht.

Am Wochenende kommt das kleine Rinnenthal groß raus. Bei der Gewerbeschau mitten im Ort präsentieren sich 30 Firmen und Vereine, 2000 Gäste werden erwartet. Eine tolle Leistung für dieses Dorf, das des Öfteren vormacht, was geht, wenn alle zusammenhelfen - sei es bei Veranstaltungen, sei es bei Projekten wie Wärmenetz oder Leben im Alter.

Manchmal machen es in der Region tatsächlich die Kleinen den Großen vor. Auch Schmiechen, mit gut 1350 Einwohnerinnen und Einwohnern eine der kleinsten Kommunen im Landkreis-Süden, stellte im September 2022 erstmals eine Gewerbeschau auf die Beine. Bei dieser sehr gut besuchten Premiere präsentierten sich ebenfalls um die 30 Firmen aus dem Ort und der Umgebung.