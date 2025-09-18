Glasfaser und Friedberg – eine schwierige Geschichte

Wird es noch was mit Friedberg und dem Glasfaserausbau? Während in anderen Kommunen die Menschen schon seit langem auf das schnelle Netz zurückgreifen, heißt es in Friedberg immer noch warten – und hoffen. Zumindest in der Kernstadt ist der Anschluss weiterhin greifbar. Kommen bis zum 27. September die erforderlichen 33 Prozent zusammen, dann geht die Deutsche Glasfaser in die nächste Projektphase. Wenn nicht? Nun, dann steht Friedberg wieder ganz am Anfang.

Ohnehin bleibt die Frage: Wie bekommen die anderen Haushalte in Friedberg schnelles Netz? Das ist gar nicht so einfach. Denn der eigenwirtschaftliche Ausbau von Telekommunikationsunternehmen ist der Weg, der als erstes gegangen werden muss. Erst wenn sich das in einem Gebiet nicht wirtschaftlich darstellen lässt, kann eine Kommune selbst die Arbeiten ausschreiben und nach einem passenden Dienstleister suchen, der den dann geförderten Ausbau übernimmt. Früher oder später wird das wohl für einen Großteil des städtischen Gebiets passieren.

Ein eigenwirtschaftlicher Ausbau der Deutschen Glasfaser wäre deutlich schneller gegangen. Bleibt zu hoffen, dass wenigstens in der Kernstadt die erforderlichen Vertragsabschlüsse zustande kommen. Vielleicht geht das Unternehmen dann die Nachfragebündelung zumindest in Wulfertshausen und Stätzling erneut an.