Glasfaserausbau könnte Friedberg an die Belastungsgrenze bringen

Wenn man rational darüber nachdenkt, führt kein Weg dran vorbei: Die Friedberger Bürgerinnen und Bürger und vor allem die hier ansässigen Unternehmen brauchen ein zukunftsfähiges, schnelles Internet. Die Entwicklung der Datenmengen, auch im privaten Bereich, lässt kaum einen anderen Schluss zu. Für die Stadt als Unternehmensstandort ist es schon jetzt entscheidend, welche Infrastruktur sie bieten kann. Glasfaser ist dabei die Technologie der Wahl. Doch der Ausbau des Glasfasernetzes wird Friedberg finanziell an die Belastungsgrenze bringen.

Trotz Förderung sind die Kosten für den Glasfaserausbau hoch

Bund und Länder fördern den Ausbau zwar, doch bei den enorm hohen Kosten sind die Auswirkungen auf die Stadtfinanzen dennoch immens. Wie Finanzreferent Reinhold Dendorfer im Ausschuss erklärte, geht es dabei nicht nur um den Eigenanteil von mehreren Millionen Euro, den die Stadt erstmal aufbringen müsste. Nein, es geht auch darum, dass die insgesamt rund 30 Millionen Euro an Gesamtkosten so lange von der Stadt zwischenfinanziert werden müssten, bis die Fördermittel ausbezahlt werden. Die Folge: Auch die Zinsen für den hohen Kredit schlagen vor Ort auf und belasten den Haushalt.

Bereits vor dieser Glasfaserdiskussion war klar, dass finanziell keine rosigen Zeiten auf die Stadt zukommen – nun könnte es sogar noch knapper werden.