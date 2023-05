Große Visionen kann sich Mering nicht mehr leisten

Plus Mering hat sich für die nächsten drei Jahre viel vorgenommen. Kann das die finanzschwache Kommune überhaupt stemmen?

Rathauserweiterung, Tiefgarage und Umbau Altes Kloster - drei große Projekte, wovon jedes alleine schon für die Legislaturperiode eines Gemeinderates reichen würde. Doch in Mering liegt so vieles im Argen, dass die 24 Rätinnen und Räte zusammen mit Bürgermeister Florian Mayer gar nicht wissen, wo sie zuerst anfangen sollen. Deshalb ist der Rat des Städteplaners Dominique Dinies vom Stuttgarter Architekturbüro UTA sehr weise, einzelne Pakete zu schnüren, die voneinander unabhängig bearbeitet werden können, um sich nicht zu übernehmen.

Alles auf einmal wird es in Mering nicht mehr geben

Denn was es bedeutet, wenn man zu viel auf einmal will, daran können sich einige sicherlich gut erinnern. Bei der vom damaligen Pfarrer Thomas Schwartz angestoßenen Vision 2025 hätte die Kommune gemeinsam mit der katholischen Pfarrgemeinde ein Bürgerzentrum gebaut, gleichzeitig wäre das Rathaus mit Tiefgarage entstanden. Dieses Millionenprojekt verschwand wenig aufsehenerregend in der Schublade. Angesichts der geringen Gewerbesteuereinnahmen und drängenden Aufgaben, wie der Bau neuer Kindertagesstätten, gab es keine Kapazitäten mehr für große Visionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen