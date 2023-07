Grundschule Kissing ist Vorreiterin in medialer Bildung

Plus iPad-Klassen, digitale Projekte: In der Kissinger Grundschule gibt es einen Fokus auf mediale Bildung. Das ist mehr als sinnvoll - vor allem mit Blick auf die Zukunft.

Für die etwas sperrige Auszeichnung als "Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologie" musste die Grundschule Kissing praktisch nichts tun, nur die Bewerbung abschicken. Seit einigen Jahren treibt das Kollegium dort verstärkt die mediale Bildung der Kinder voran. Heute lernen bereits Sechsjährige mit iPads, es gibt zahlreiche digitale Projekte und fächerübergreifendes Lernen. Damit nimmt die Grundschule eine Rolle als Vorreiterin in der Region ein.

Einige mögen bei "Kind mit Tablet" nur an quietschbunte Serien und Spiele-Daddeln denken. Doch zeitgleich mit der medialen Entwicklung entstanden unzählige fortschrittliche Lernprogramme. Wie man sie anwendet, lehrt die Kissinger Grundschule: Schülerinnen und Schüler können so beispielsweise auf dem Tablet ihre Materialien sortieren, Englisch lernen, einen kleinen Roboter programmieren.