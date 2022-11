Grußworte sind kein Beweis für politische Arbeit

Plus In Mering durfte bislang Landtagsabgeordneter Tomaschko bei offiziellen Anlässen Grußworte sprechen. Haubrich und Strohmayr ergreifen jetzt zu Recht das Wort.

In Bayern ist die CSU in vielen Gemeinden noch der Platzhirsch. Wobei Friedberg und Aichach mit ihren beiden SPD-Bürgermeistern als Gegengewicht stehen. In den kommunalen Gremien herrscht aber schon seit Jahren politische Vielfalt – und das ist gut so. Die SPD, die Grünen und die UWG im Meringer Marktgemeinderat fordern, dass sich diese politische Vielfalt auch bei offiziellen Anlässen widerspiegelt. Sie kritisieren zu Recht, dass unter anderem beim Festakt zum 1000-jährigen Bestehen der Marktgemeinde lediglich der CSU-Landtagsabgeordnete Peter Tomaschko ein Grußwort sprechen durfte. Die anwesende Kollegin von den Grünen, Christina Haubrich, durfte zwar noch aufs Bild, als Festrednerin und Landtagspräsidentin Ilse Aigner sich in Goldene Buch eintrug, das war's dann aber auch.