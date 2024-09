In Mering eröffnet eine neue Flüchtlingsunterkunft für 75 Menschen, mehr als bisher in allen sechs dezentralen Unterkünften in Mering insgesamt untergebracht sind. Dass das gut funktioniert, ist kein Selbstläufer. Das geplante Projekt trifft in der Nachbarschaft auf eine angespannte Stimmungslage.

Gönül Frey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Flüchtlingsunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis