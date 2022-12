Händler auf den Weihnachtsmärkten sind nicht schuld am Preisanstieg

Plus Besucher empfinden die Weihnachtsmärkte dieses Jahr als besonders teuer. Doch der Anstieg der Preise liegt nicht an den Händlern.

Viele der Händler und Händlerinnen auf den Adventsmärkten haben ihre Preise erhöht. Doch das ist keine große Überraschung, denn im Moment gibt es kaum eine Branche, die nicht von einer Preissteigerung betroffen ist. Für die Betreiber und Betreiberinnen der Stände ist der diesjährige Adventsmarkt mit hohen Ausgaben verbunden, da auch für sie im Einkauf die Preise gestiegen sind. Hinzu kommen hohe Kosten für Strom und Gas, die durch die Energiekrise verursacht wurden. Außerdem sind die Aussteller und Ausstellerinnen schwer von der Pandemie getroffen worden, denn in den vergangenen zwei Jahren sind ihnen sämtliche Einnahmen verwehrt geblieben. Folglich bleibt den Buden nichts anderes übrig, außer an ihren Preisen zu schrauben.