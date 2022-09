Halbmarathon und Co. - Friedberg lebt endlich wieder auf

Plus Dieses Jahr merkt man: Friedberg lebt auf. Ob beim Musiksommer oder beim Halbmarathon, man kommt wieder zusammen. Die Stadt und die Menschen brauchen das.

Es geht deutlich bergauf. 2020 noch musste der Friedberger Halbmarathon coronabedingt ausfallen, 2021 war die Teilnehmerzahl auf 650 Menschen begrenzt. Dieses Jahr konnte er endlich wieder in vollem Umfang stattfinden. Trotzdem gab es weniger Läuferinnen und Läufer als noch in den Jahren vor der Pandemie. Während sonst immer über 1000 Menschen teilnahmen, waren es diesmal nur knapp 900.