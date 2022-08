Haushalt in Friedberg: Das dicke Ende kommt erst noch

Plus Es ist nicht der Blick auf die aktuellen Zahlen des Friedberger Finanzreferats, der Sorgen bereitet. Vielmehr fehlt eine vorausschauende Politik.

Abbau fast aller Rücklagen, neue Schulden, Nothaushalt: Man ist fast geneigt, gelangweilt abzuwinken und zur Tagesordnung überzugehen. Wieder einmal werden im Stadtrat Schreckensszenarien über Friedbergs finanzielle Lage entworfen, und wieder einmal darf man davon ausgehen, dass wenig bis nichts davon eintritt.