Haushaltsberatung in Friedberg: eine Chaos-Veranstaltung

Plus Dass es im Friedberger Stadtrat drunter und drüber geht, hat sich Bürgermeister Eichmann auch selbst zuzuschreiben.

Als Albert Kling 2002 abtrat, da durfte er sich kurzzeitig als Krösus fühlen. In seinem letzten Amtsjahr als Bürgermeister von Friedberg verzeichnete die Kämmerei so satte Einnahmen, dass eine millionenschwere Sondertilgung auf die städtischen Schulden möglich war. Sein Nachfolger Peter Bergmair machte Friedberg in den zwölf Jahren als Rathauschef zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort und schuf damit ein solides finanzielles Fundament, von dem die Stadt noch heute profitiert. Und Roland Eichmann? Wenn die Prognosen zutreffen, wird Friedberg am Ende seiner zweiten Amtsperiode alle Ersparnisse verbraucht und einen Schuldenberg von über 80 Millionen Euro aufgetürmt haben.

Dazu müsste die Stadt in den kommenden Jahren allerdings gewaltige Vorhaben stemmen. Völlig ausgeschlossen ist, dass die Verwaltung die für 2023 eingeplanten Investitionen von 36 Millionen Euro abarbeiten kann, schon weil es allseits Absatzbewegungen von der überzogenen Bauhofplanung gibt und damit heuer wohl keine größeren Beträge mehr fällig werden. Dazu kommen Erfahrungswerte, wonach die personellen Kapazitäten im besten Fall für Projekte mit einem Volumen von 15 bis 20 Millionen Euro reichen. Doch ein Grund zur Entwarnung ist das nicht. Die Aufgaben – und damit auch die finanziellen Probleme – schiebt die Stadt damit nur vor sich her.

