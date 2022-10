Herzlichen Glückwunsch, liebes Mering!

Mering feiert seinen 1000. Geburtstag. Auch die Friedberger Allgemeine wünscht alles Gute zu diesem Jubiäum.

Alles Gute zum Geburtstag, liebes Mering! Wir heißen zwar "Friedberger Allgemeine", doch wir tragen dich tief im Herzen, unsere beiden Redakteurinnen Gönül Frey und Eva Weizenegger berichten mit viel Engagement und Liebe über die großen und kleinen Ereignisse in der zweitgrößten Kommune unseres Verbreitungsgebiets. Und jetzt stand ein ganz besonderes Ereignis an: die 1000-Jahr-Feier.

Am 14. November 1021 wurdest du zum ersten Mal im Rahmen einer Landschenkung an das Kloster Weihenstephan urkundlich erwähnt. Wer hätte damals geahnt, was einmal aus dir wird: die am schnellsten wachsende Gemeinde im Wittelsbacher Land, eine Kleinstadt, die immer noch die guten Traditionen eines Marktfleckens bewahrt, ein Ort mit einem ganz eigenen Charakter, bunt gemischt und mutig und manchmal etwas wild.

43 Bilder Mering feiert vier Tage lang Jubiläum Foto: Heike Scherer

Wir gratulieren von Herzen, auch zu dem tollen Festprogramm, bei dem die Meringerinnen und Meringer gezeigt haben, was sie alles drauf haben von Musik über Feuershow bis hin zu Tanz und Theater. Und weil Liebe durch den Magen geht, gab es auch noch Essen aus aller Welt, außerdem den Marktlauf und tolle Konzerte. Mering hat geleuchtet an diesem Wochenende - trotz des Regens, den wir dir natürlich nicht gewünscht hätten. Und noch ist das Programm ja nicht vorbei, der Festabend steht bevor. Auch dabei viel Freude und stets gute Laune - die nächsten 1000 Jahre können kommen!

Lesen Sie dazu auch