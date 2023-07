Hotel in Kissing darf nicht an einem Detail scheitern

Plus Zwei Bauherren bemühen sich seit Jahren, in Kissing ein Hotel bauen zu dürfen. Dabei verdient es das Projekt, realisiert zu werden – die Gemeinde profitiert davon.

Das Hotel am Kreisverkehr der B2 hat sich zu einem Dauerbrenner in Kissing entwickelt. Zuletzt war es vor allem ein Detail des Entwurfs, an dem sich die Kissinger Gemeinderätinnen und -räte störten: ein fehlender Grünstreifen zwischen der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße und den Gebäuden. Dieses Detail dürfte zu beheben sein, sodass die Bauherren starten können - endlich. Von dem Hotel wird die Gemeinde profitieren.

Hotel an der B2 in Kissing immer wieder kritisiert

So stellen sich die Bauherren ihr Hotel am Kreisverkehr an der B2 vor: links das geplante Hotel mit Gastronomie, rechts das bereits gebaute Geschäftshaus. Foto: Brugger Architekten

In den Sitzungen nahmen die Rätinnen und Räte die Pläne genau in Augenschein. Sie setzten sich für eine ansprechende Gestaltung ein, wehrten sich gegen eine siebenstöckige Bauweise, forderten Grünflächen und angemessene Stellplätze. Ihre Bedenken, so ungeduldig die Bauherren in dieser Zeit auch wurden, sind berechtigt. Das Hotel am Kreisverkehr der B2 wird das Ortsbild einmal entscheidend prägen.

