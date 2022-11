In der Gaskrise braucht es langfristige Lösungen

Plus Bis August 2023 dürfen Holzöfen reaktiviert werden, um weniger Gas zu verbrauchen. Die niedrige Nachfrage in Aichach-Friedberg zeigt: Es ist die falsche Idee.

Seit August sind beim Landratsamt Aichach-Friedberg nur zwölf Anträge zur Ofen-Reaktivierung eingegangen. Verwundert ist der Friedberger Bezirksschornsteinfeger darüber nicht. Der Gedanke, Privatpersonen durch niedrigeren Gasverbrauch zu entlasten, ist gut. Die Umsetzung greift allerdings zu kurz.