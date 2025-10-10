Ist das Engagement für den Wochenmarkt in Friedberg für die Katz?

Kommen zu wenige Kundinnen und Kunden auf den Wochenmarkt nach Friedberg oder sind die Waren der Händlerinnen und Händler nicht attraktiv genug? Am Ende ist es eine Mischung von vielen Dingen, die den Fortbestand auch in anderen Kommunen wie Aindling gefährdet. Nicht überall dürfte das Engagement aber dazu führen, dass die Märkte erhalten bleiben.

Denn es gibt nicht mehr genug Fieranten, um auf jedem Markt in der Region ein gutes Angebot für die Kundinnen und Kunden bieten zu können. Das braucht es aber, um im Wettbewerb mit Supermärkten, Discountern, Hofläden und Lebensmittellieferdiensten bestehen zu können. Gute Qualität und Regionalität spielen zwar eine sehr wichtige Rolle, sorgen aber allein nicht dafür, dass der Absatz garantiert ist.

Ein Markt ist immer ein Gewinn für eine Kommune

Das große Engagement von Kommunen wie Friedberg oder Aindling ist also dringend nötig, um seinen eigenen Markt zu stärken. Aktionen wie das Prosecco-Bike, Verkaufsstände von Vereinen oder Musik können dazu führen, die Frequenz zu erhöhen, was den Markt wiederum attraktiver für neue Händler macht. Dadurch schafft man es vielleicht, sich weiterhin als Marktstandort zu behaupten, was ein Gewinn für jede Kommune ist.