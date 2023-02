Ist das Friedberger Altstadtfest in die Jahre gekommen?

Plus Hat die "Friedberger Zeit" ein Nachwuchsproblem? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Eine Aussage von Roland Eichmann über die "Friedberger Zeit" versetzt einem einen kleinen Schock: "Es wäre schade, wenn wir in fünf oder zehn Jahren sagen, wir müssen das Fest einschlafen lassen, weil niemand mehr aktiv mitmachen will." Er befürchtet nicht erst seit gestern Nachwuchsmangel und appelliert daher für Veränderungen. Nun ist Eichmann zwar das Stadtoberhaupt, aber das Altstadtfest macht er bei Weitem nicht allein aus. Und wer sich mit Akteurinnen und Akteuren aus den verschiedenen Bereichen (und Altersgruppen) unterhält, bekommt sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage: Wie läuft es? Doch letztlich ist es logisch: Das über 30 Jahre alte Altstadtfest wird sich verändern müssen.