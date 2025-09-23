Ist selber bauen inzwischen Luxus?

Wer in den vergangenen Jahren vom eigenen, selbst gebauten Haus träumte, hatte es nicht leicht. Hohe Zinsen, hohe Baupreise und insgesamt eine volatile Weltlage zogen vielen zunächst euphorisch gestarteten Planungen den Stecker. Die gesunkene Zahl an Baugenehmigungen für Wohngebäude ist deshalb kein Wunder. Davon betroffen sind viele private Projekte, aber auch Immobilienunternehmen haben zuletzt deutlich weniger neue Bauprojekte gestartet. Doch einige Projekte wurden offenbar nur verschoben.

Das lassen zumindest die Zahlen des Gutachterausschusses des Landkreises Aichach-Friedberg erahnen. Dort werden die notariellen Kaufverträge ausgewertet. Über alle Segmente hinweg stieg die Zahl der Verkäufe von 974 im Jahr 2023 – ein ziemlicher Tiefpunkt – auf 1221 im Jahr darauf. Viele haben offenbar den Zins- und Preisschock inzwischen überwunden und neu sortiert. Darin inbegriffen sind aber sowohl Verkäufe von Grundstücken als auch von Bestandsimmobilien.

Eigenkapital und Baugrundstücke in Familienhand werden zur Grundvoraussetzung

Denn tatsächlich lässt sich ein leichter Trend erkennen hin zum Kauf von Bestand und einer Sanierung. Für diejenigen, die selbst bauen wollen, sind Eigenkapital oder ein Baugrundstück in Familienhand fast zur Grundvoraussetzung geworden. Doch insbesondere im ländlichen Raum, wo es ebensolche Grundstücke in vielen Familien noch gibt, ist der Traum vom selbst gebauten Haus weiterhin möglich. Alle anderen ohne familiäre Unterstützung müssen inzwischen aber deutlich länger auf das Traumhaus sparen.