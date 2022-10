Jeder hat selbst in der Hand, was in der Biotonne landet

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg setzt bei der Abfuhr von Biomüll auf ein bewährtes System. Es gibt einen guten Grund für strenge Kontrollen.

Müllabfuhr - das war bisher kein besonders spannender Tag. Morgens die Tonne raus, irgendwann mal das Geschepper und Geklapper beim Leeren, abends wieder rein. Künftig aber könnte es im Wittelsbacher Land ein Erlebnis für die ganze Nachbarschaft sein, wenn alle 14 Tage der Bioabfall abgeholt wird.