Jetzt Gas geben für den Meringer Marktmanager

Die Meringer Ortsmitte ist eine gigantische Baustelle. Kundinnen und Kunden müssen ihr Auto irgendwo stehen lassen und sich zu Fuß einen Weg zu den Geschäften suchen. Das ist dem Umsatz nicht gerade förderlich. Eigentlich sollte den Gewerbetreibenden in dieser Situation ein Marktmanager - also das, was in Städten der Citymanager ist - zur Seite stehen. Das Gehalt dafür übernimmt vollständig der Markt Mering.

