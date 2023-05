Kommentar

Job-Shuttle lief nicht: Nicht schönreden – Konsequenzen ziehen!

Auch bei der Infomesse in der Max-Kreitmayr-Halle hielt sich der Ansturm im Rahmen der Job-Shuttle-Aktion in Grenzen.

Plus Das Interesse von Firmen und Jugendlichen am ersten Job-Shuttle in Aichach-Friedberg ist niedrig. Das ist schade – und muss zu Veränderungen führen.

Von Ute Krogull

Früher kamen bis zu 1000 junge Menschen zur Friedberger Jobbörse, zum neuen Job-Shuttle inklusive Infomesse gerade mal 100. Auch viele Firmen machten nicht mehr mit, obwohl sie händeringend Nachwuchs suchen. Die Wirtschaftsjunioren Augsburg als neue Veranstalter geben trotzdem offiziell an, zufrieden zu sein. In Wirklichkeit kann man nicht schönreden, dass das Konzept nicht aufging: Zu manchen Firmen auf den drei Routen fuhr kein einziger Mensch. Es wird schwer sein, sie beim nächsten Mal wieder mit ins Boot zu holen.

Warum funktionierte das Job-Shuttle in Aichach-Friedberg nicht?

Wie stets, ist vermutlich eine Kombination von Gründen für die geringe Resonanz verantwortlich: der Ausbildungsmarkt, auf dem man sich mittlerweile die Rosinen herauspicken kann. Der Trend zu Studium statt Lehre. Die dünne Personaldecke, die es manchem Unternehmen schwer macht, viel Zeit in eine solche Veranstaltung zu investieren. Der Freitagnachmittag, der zur Work-Life-Balance Jugendlicher nicht so richtig passt. Weite Bustouren durch einen Flächenlandkreis. Ein Termin im Mai, wenn angehende Lehrlinge in der Regel schon eine Stelle haben ...

