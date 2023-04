Jugendarbeit zahlt sich aus: Harthauser Schützen wagen viel – mit Erfolg

Zwei Titel in Folge holt die Luftgewehrmannschaft von Harthausen-Paar. Drei junge Frauen sind maßgeblich beteiligt. Vereine können sich ein Beispiel nehmen.

Die heimischen Schützinnen und Schützen haben soeben die Saison beendet. Mehrere zehntausend Mal wurde an den Schießständen in Aichach-Friedberg Maß genommen. Am genauesten zielten in dieser Schießzeit die Luftgewehrmannschaften von KK Harthausen-Paar. Sowohl die Erste als auch die Zweite Mannschaft holten sich den Meistertitel. Das Erfolgsrezept ist relativ einfach.

Besonders beeindruckend ist die Leistung der Ersten Mannschaft. Vergangene Saison gelang der lang ersehnte Aufstieg in die Bezirksliga. Auch dort schlug sich das Team gut. So gut, dass am Ende der Saison die nächste Meisterschaft gefeiert werden konnte. Wer beim Schießsport an alte Männer denkt, wird sich beim Harthauser Auftritt die Augen reiben. Denn mit Selina Krauss, Carina Hecher und Laura Mair stehen hier drei junge Frauen am Schießstand. Markus Späth ist mit seinen 37 Jahren fast schon ein alter Hase im Erfolgsteam.

Schießsport: Junge Frauen schießen Harthausen zur Meisterschaft

Immer mehr junge Frauen erobern in den heimischen Schützenvereinen die Spitzenpositionen. "Sie sind einfach konzentrierter", sagt auch Mannschaftsführer Späth. Er sorgte vor rund anderthalb Jahren dafür, dass das Nachwuchstrio in die Erste Mannschaft aufrückte. Der Erfolg gibt dem Verein recht. Das Wagnis, auf die unerfahrene Jugend zu setzen, geht bislang voll auf. Harthausen ist hierbei nur ein Beispiel von vielen. Bei Alpenrose Rehling etwa, die in der kommenden Saison gegen Harthausen antreten werden, schießen schon seit Jahren vier junge Frauen in der Ersten Mannschaft.

Nicht jeder Verein hat solche Talente in seinen Reihen, doch wer in die Jugendarbeit investiert, wird später die Früchte ernten. In der heutigen Zeit ist aber auch klar, dass es keine Sicherheiten gibt. Denn aufgrund von Studium und Ausbildung werden nicht alle Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler gehalten werden können. Man kann es aber zumindest versuchen. Auch in Harthausen wird aufgrund von beruflichen Verpflichtungen die Zeit für das Training weniger. Dennoch schafft man es beim Verein aus dem Friedberger Ortsteil, dass alle dabei bleiben. So kann es trotz aller Krisen gehen.