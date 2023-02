Jugendliche in Gestaltung des Ortes einbeziehen

Plus Oft werden jungen Leuten Lärm, Vandalismus und Müll vorgehalten. Ein Projekt in Mering zeigt einen Weg auf, der das ändern könnte.

Erst vor ein paar Tagen hat unser junger Kollege Julius Reinmuth, selber erst Anfang 20, an dieser Stelle gefordert: Übertragt jungen Menschen mehr Verantwortung, traut ihnen etwas zu! Diesen Aufruf kann man nur unterstreichen. Die Neuauflage des Meringer Graffitiprojektes beweist, was Jugendliche zur Gestaltung ihres Ortes beitragen können. Ähnliche Ansätze gab und gibt es in Friedberg. Es ist mühsam, aber sinnvoll, sie auszubauen.

