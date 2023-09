Kanäle am Limit: Was tun gegen Wasserschäden?

Plus Den immer häufigeren extremen Regenfällen ist die Kanalisation der meisten Orte im Landkreis nicht gewachsen. Sind größere Kanäle die einzige Lösung?

Wasser flutet Straßen und Keller. Gullys verwandeln sich in Springbrunnen: Extremen Regenfällen ist die Kanalisation der meisten Orte im Landkreis nicht gewachsen. In Friedberg werden daher Unterschriften gesammelt, Kanäle aufzurüsten. Diese Forderung sollte die Stadt nicht einfach abtun. Allerdings ist eine Erweiterung der Kanalisation nicht die einzige Maßnahme, die ergriffen werden kann.

Die Klimakrise erzeugt immer öfter immer heftigere Unwetter. Gleichzeitig wurden und werden große Flächen versiegelt. Das Prinzip lautete lange: Wasser von dort möglichst schnell über den Kanal ableiten. Das brachte die Kanäle ans Limit.