Kehrt in Mering nach dem Geldsegen wieder Ordnung ein?

Plus Die Meringer Finanzverwaltung ist vom Chaos verfolgt. Dabei sind zumindest die jüngsten Turbulenzen nicht selbst verschuldet.

Erst ereignete sich die Übermittlungspanne bei der Gewerbesteuer. Dann erhielten in der Folge alle Mitglieder der Verwaltungsgemeinschaft Mering Minderungen bei der Schlüsselzuweisung bei gleichzeitig übermäßig hoher Kreisumlage. Heuer nun gibt es als Ausgleich Rekordzahlungen, allen voran für Mering mit 7,2 Millionen Euro, dazu ein erstaunlicher Geldsegen von 800.000 Euro an das schuldenfreie und eigentlich wohlhabende Steindorf. Das macht für die hohen Summen an Steuergeldern, um die es hier geht, einen recht chaotischen Eindruck.

Die außergewöhnlich hohen Schlüsselzuweisungen in diesem Jahr sind nun aber kein Grund zur Sorge, sondern bringen die Auswirkungen früherer Fehler wieder in Ordnung. Bekanntermaßen ist in der Meringer Finanzverwaltung in einer Phase vieler personeller Wechsel und Engpässe nicht alles rund gelaufen. Damals trat zunächst Martin Lehner als Kämmerer neu an, kündigte jedoch innerhalb eines Jahres schon wieder.

