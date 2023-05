Kein Automatismus beim Druck auf den Lichtschalter

Plus Die vergangenen Monate haben zu einem bewussteren Umgang mit Energie geführt. Das sollten wir aus mehreren Gründen beibehalten.

Ein wenig kühler, ein wenig dunkler, ein bisschen weniger gedankenlos beim Drücken des Stromschalters – die Aussicht auf explodierende Energiepreise hat die meisten Menschen zum Umdenken gebracht. In vielen Haushalten brauchte es dazu keine Vorschriften wie die 17-Grad-Regelung für Amtsstuben oder das Verbot, Gebäude und Denkmäler nachts zu beleuchten. Inzwischen scheint sich die Lage zu entspannen. Deutschland hat den Winter ohne Blackout überstanden, und auch die Preise pendeln sich – wenngleich auf höherem Niveau als früher – ein. Sollen wir also Licht und Heizung wieder wie in alten Zeiten aufdrehen?

Die vergangenen Monate haben bewusst gemacht, dass Strom nicht einfach so aus der Steckdose kommt. Diese Erkenntnis hat über den finanziellen Effekt, den jeder an seinem Geldbeutel spürt, auch einen ideellen Wert – nämlich den Umgang mit unseren Ressourcen. Und dazu gehören nicht nur Kohle, Öl und Gas, die in Elektrizität umgewandelt werden, sondern auch die Natur. Die durch allabendliche Festbeleuchtung verursachte Lichtverschmutzung führt, wie der Bund Naturschutz anmerkt, zu einem Massensterben unter den Insekten, stört Vögel und nachtaktive Tiere in ihrem Rhythmus.

