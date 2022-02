Kein Basketballplatz mehr für ein Jahr? Das ist das falsche Signal für die Meringer Jugend

Plus In Mering soll der erst vor einem Jahr eingerichtete Basketballplatz für zwölf Monate aufgegeben werden. Doch man darf den Jugendlichen nicht auch noch den wegnehmen - die Zeiten sind schwer genug.

Mering steht immer wieder vor demselben Problem: Es hat zu wenig eigenen Baugrund. Dieses Dilemma zieht sich nicht erst seit Kurzem hin, sondern besteht seit vielen Jahren. Es gibt keine Ausgleichsflächen, wenn ein Baugebiet entwickelt werden soll, stattdessen müssen diese teuer erworben werden. Es gibt keinen Platz, um einen Kindergarten oder ein Mehrgenerationenhaus für ältere Menschen zu bauen. Und selbst bei der Suche nach einem simplen Basketballfeld tat man sich schwer und vertröstete die Jugendlichen so lange, dass sie mittlerweile als Erwachsene die Eröffnung des neuen Streetballfelds beim Schulgelände beobachten mussten. Jetzt ist der Platz endlich da, wurde im März 2021 eingeweiht, und schon soll er wieder für mindestens zwölf Monate aufgegeben werden. Dabei wird das Basketballfeld regelmäßig genutzt, und zwar nicht nur von den Jugendlichen, die nicht in einem Verein organisiert sind, sondern auch von den Schulen selbst.