Kein Interesse an Baugrundstücken: Krisen wirken sich im Landkreis aus

Plus Den Städten, Gemeinden und Menschen in Aichach-Friedberg geht es gut. Noch. Es zeichnet sich bereits rasant ab, welche Auswirkungen globale Krisen haben.

Kriege, Inflation, Bundeshaushalt, ungewisse Zukunftsaussichten: Die Häufung dieser Probleme wirkt sich bereits auf den Landkreis Aichach-Friedberg aus. Besonders fatal angesichts des angespannten Wohnungsmarktes: Es will fast niemand mehr bauen. Grundstücke verkaufen sich nicht mehr oder werden zurückgegeben.

Aktuelles Beispiel ist Ried, das ein verhältnismäßig großes Wohn- und Gewerbegebiet mit bester Autobahnanbindung ausgewiesen hat. Normalerweise ist die Gemeinde bei Einheimischen, aber auch Auswärtigen, die nach München oder Augsburg zur Arbeit pendeln, heiß begehrt. Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wurden eigens größere Grundstücke für Wohnungsbau ausgewiesen. Genau darauf bleibt die Gemeinde aber nun sitzen und versucht, kleinere Grundstücke für Einzel- und Doppelhäuser anzubieten, damit sie nicht selber finanziell in die Bredouille gerät. In anderen Ort der Region wurden jedoch auch solche Flächen schon zurückgegeben, Einheimischenwohnmodelle wurden ausgesetzt, um die Grundstücke überhaupt irgendwie loszuwerden.