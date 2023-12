Weihnachtsmärkte werden zum Risikogeschäft

Plus Waldweihnacht, Friedberger Advent und Kipferlmarkt – der Landkreis kann auf einige der schönsten Weihnachtsmärkte stolz sein. Doch diese sind kein Selbstläufer.

Der Friedberger Advent wird seit 30 Jahren in ehrenamtlichem Engagement von den Bürgern für Friedberg organisiert. Die Gruppe steckt unzählige Arbeitsstunden in die Veranstaltung, die sowohl Auswärtige nach Friedberg lockt als auch ein winterlicher Treffpunkt für die Ansässigen ist. Auch für die Standbetreiber ist es eine große Leistung, über die gesamte Dauer die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten. Doch auch die beste Organisation kann das Wetter nicht regeln.

Und das wird bei Freiluftveranstaltungen ein immer größeres Risiko, extreme Wettereignisse nehmen zu. So musste im Sommer bereits das Altstadtfest wegen Sturm und Gewitter geräumt werden. Und auch die Weihnachtsmärkte hat es schwer getroffen. Der Schneefall zum ersten Adventswochenende sorgte zwar für bezaubernde Winteransichten, aber auch für gefährliche Straßenverhältnisse. Das Verkehrschaos dürfte viele der auswärtigen Besucherinnen und Besucher abgeschreckt haben. Der Karitative Markt in Friedberg konnte nur durch einen Großeinsatz des Bauhofs gerettet werden.