Kein Wunder, dass es in der Meringer Verwaltung Probleme gibt

Plus Das Rathaus in Mering ist in allen Abteilungen unterbesetzt, hat der Unternehmensberater festgestellt. Jetzt gilt es, Abhilfe zu schaffen.

Im Meringer Rathaus ist in den vergangenen Jahren nicht alles rund gelaufen. Das kann man ohne Schuldzuweisungen objektiv festhalten. Es gab in der Verwaltung - auch auf wichtigen Positionen wie der des Kämmerers - viel Wechsel, Krankheitsfälle und teils lange Vakanzen. Arbeiten gerieten in Rückstand. Das sorgte auch bei den Mitgliedsgemeinden Steindorf und Schmiechen für Unmut, der sich in der Diskussion um eine VG-Neugründung mit Merching äußerte.

Fachmann kommt für die Meringer Verwaltung zu deutlichem Ergebnis

Da war es absolut richtig, etwas Geld in die Hand zu nehmen und mit Christian Höfeler einen Fachmann auf die Organisation schauen zu lassen. Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. Die Verwaltung arbeitet mit massiver Unterbesetzung - und das nicht erst seit gestern. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus überlastet sind, dass es zu Rückständen und auch Fehlern kommt und dass der ein oder andere sich vielleicht nach einem personell besser ausgestatteten Arbeitsumfeld umschaut, muss da nicht wundern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen