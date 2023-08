Keine Müdigkeit zu erkennen: Friedberg verträgt zwei große Feste

Plus Das Volksfest braucht sich vor dem Altstadtfest nicht zu verstecken. Für so gut wie jeden war etwas geboten. Manche hatten aber einfach Pech.

Zwei Feste hintereinander haben die Friedberger in ihren Bann gezogen. Nur kurze Zeit nach dem Altstadtfest war das Volksfest angesagt. Dieser Doppelpack war jedoch nicht kontraproduktiv, sondern wurde von den Menschen gut angenommen. Zumindest im wettergeschützten Festzelt. Das zeigt: Friedberg verträgt zwei große Feste. Auch, weil das Volksfest seine ganz eigenen Höhepunkte hat.

Dazu zählt nicht zuletzt der Einzug. Für das Personal im Festzelt mag dieser ein Stresstest sein, die Besucherinnen und Besucher haben dafür umso mehr Spaß. Die vielen Fahnen im vollbesetzten Zelt machen einfach etwas her. Schön ist zu sehen, wie viele Vereine und Organisation hier mitmachen, trotz des Aufwands für das Altstadtfest einige Wochen vorher. Die Belohnung gibt es nur wenig später, wenn zur Party-Musik gefeiert werden darf.