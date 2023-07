Keine Rechtfertigung für Angriffe gegen Einsatzkräfte

Plus Die Anzahl der Angriffe auf ehrenamtliche Retter im Wittelsbacher Land steigt. Das ist untragbar. Die gesellschaftliche Lage ist keine Ausrede.

Gerne wird bei tätlichen Angriffen in der Öffentlichkeit im politischen und medialen Diskurs der Begriff Einzelfall verwendet. Das mag bei terroristischen Anschlägen noch stimmen, spätestens bei der Alltagsgewalt kann davon in so mancher Region Deutschlands nicht mehr die Rede sein. Und auch im weitgehend friedlichen Wittelsbacher Land kommt es gehäuft zu Aggressionen, zumindest gegen Rettungskräfte. Was gleich in mehrfacher Hinsicht perfide ist.

Da ist zum einen der Fakt, dass diese im Großteil freiwillig unterwegs sind und mitunter gar ihr Leben riskieren, um Menschen zu helfen. Hier sind also Mitbürger bereit, ihre Freizeit im Einsatz für das Gemeinwohl zu opfern. Diese sind aber nicht in erster Linie Sanitäter und Feuerwehrleute, sondern allen voran Menschen. Sie haben dieselben Probleme mit Inflation, sozialen Krisen und Alltagssorgen wie alle anderen auch. Von daher gibt es keine diesbezügliche Rechtfertigung für Ausfälle in welcher Form auch immer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen