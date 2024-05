KI, Technik, Experimente: Kinder lernen in der Kreativwerkstatt fürs Leben

Plus Keine Angst vor modernen Technologien – das und mehr lernen die Kinder in der Rieder Kreativwerkstatt. Damit ist das Angebot ein Vorbild für den ganzen Landkreis.

Die Macherinnen und Macher von morgen kommen auch aus dem Wittelsbacher Land. Dies beweisen aktuell Kinder und Jugendliche aus der „KreativWerkstatt Ried“. In ihren Projekten beschäftigen sie sich mit KI und Technik, sie lernen Zusammenarbeit und den Umgang mit Herausforderungen – Kompetenzen, von denen sie ihr Leben lang profitieren werden. Damit ist die Werkstatt ein Vorbild für den ganzen Landkreis.

Sie schicken ihre selbst programmierten Kunstwerke zu den Astronauten der ISS, basteln einen FarmBot, der gießt, mäht und Unkraut zupft, arbeiten mit 3D-Druck. Den Initiatoren ist die Förderung von Kreativität, kritischem Denken und Zusammenarbeit wichtig, sowie die Vorbereitung auf eine zunehmend technologische Welt. Dass das spielerisch und kindgerecht geht, zeigt sich an den Reaktionen. Die Mädchen und Buben genießen die Inspiration und die Herausforderungen und sind sichtlich stolz, wenn sie ihre Ideen Wirklichkeit werden lassen. Die Freude am Experimentieren steht im Vordergrund. Die Jugendlichen lernen nicht nur voneinander, sondern werden auch von lokalen Unternehmen und Experten unterstützt. Das zeigt: Die Rieder KreativWerkstatt ist nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein Ort der Gemeinschaft.