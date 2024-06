Kinder profitieren, wenn Schulen das Thema Essen in der Hand haben

Plus Liebe geht durch den Magen – und Lernen womöglich auch. Kinder sollten etwas Anständiges auf den Teller bekommen. Dabei ist Mitspracherecht ein wichtiger Faktor.

Schon Napoleon hat gepredigt, wie wichtig das Essen für die Moral ist. Die Worte "Jede Armee marschiert auf ihrem Magen" werden ihm zugeschrieben. Das mag ziemlich martialisch klingen, wenn man den Bogen zum Thema Schulessen schlägt. Aber die Wahrheit ist: Ohne gutes Essen sinkt die Motivation.

Was nun genau gutes Essen ausmacht, da gehen die Vorstellungen weit auseinander. Manch einer legt Wert auf Bio-Produkte, der andere auf Regionalität, wieder andere auf die Portionsgröße. Um den Wünschen möglichst gerecht zu werden, ist es nur sinnvoll, jeder Schule selbst Mitspracherecht über die Verpflegung zu geben. Denn so können mehr Stimmen gehört werden, als wenn die Suche nach einem Caterer für mehrere Schulen über die Stadt koordiniert läuft.