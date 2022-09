Kommentar

18:00 Uhr

Kinderhaus Rinnenthal: Das darf sich nicht wiederholen

Helle kindgerechte Räume bietet das neue Gebäude in Rinnenthal.

Plus Am Bedarf für eine moderne Kindertagesstätte in Rinnenthal gab es nie Zweifel. Fragwürdig ist aber, wie es zu der Entscheidung für den Neubau kam.

Von Thomas Goßner

Mit der Einweihung des neuen Kinderhauses für Rinnenthal kann nun ein Thema zu den Akten gelegt werden, das über Jahre hinweg für Streit im Stadtteil, aber auch für Verdruss im Stadtrat gesorgt hat. Denn letztlich kam es auf Druck von Teilen der Bürgerschaft zu dem Neubau in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sportgelände des BCR. Nur mit Mühe konnte dort am westlichen Ortsrand überhaupt Baurecht geschaffen werden; erschließungstechnisch und nachbarschaftsrechtlich ist dieser Standort alles andere als ideal.

