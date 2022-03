Kissing wächst - und muss in die Zukunft planen

Plus Nachverdichtung ist ein großes Thema in vielen Gemeinden, auch in Kissing. Obwohl sie viele Risiken birgt, ist sie unumgänglich und muss gut geplant werden.

Noch mehr Autos in schmalen Straßen, wenig Grün und Riesenbauten, die das ländliche Ortsbild zerreißen: Bauprojekte können bei Anwohnerinnen und Anwohnern blankes Entsetzen auslösen. Aber wenn Gemeinden wachsen, brauchen sie Platz. Dieser liegt auch in Baulücken und ungenutzten Flächen in bestehenden Siedlungen. So viele Schwierigkeiten und Risiken Nachverdichtung auch birgt – sie ist in Kissing dringend nötig und muss gut geplant werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen