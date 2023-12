Kissinger Erzieherinnen angefeindet: Hetze macht alles schlimmer

Plus Nach der Berichterstattung um die Kissinger Kita, die zum Jahresende schließt, kochen die Emotionen hoch. Während Sorge berechtigt ist, verschlimmert Hetze die Situation.

Wem bereits hier der Blutdruck steigt, der sollte kurz Abstand nehmen von Smartphone und Tastatur. Nach der Kündigungswelle der Kita-Fachkräfte der Alten Schule schließt die Kissinger Einrichtung zum 1. Januar. Während Sorge um die Kinder und Interesse an Aufklärung völlig berechtigt sind, bestürzt einen die Wucht des Hasses, der den Erzieherinnen entgegenschlägt. Diejenigen von ihnen, die momentan noch dort arbeiten, kamen nämlich gar nicht in den Wallraff-Aufnahmen vor, wie es vom Elternbeirat heißt. Auch die Reportage selbst ist kritisch zu sehen.

Wallraff-Reportage vermischt Kitas

Darin werden nämlich drei Kitas dargestellt, die in Aufmachung und Kurztexten zum Teil vermischt werden. Die angerissenen massiven Probleme, etwa, dass in einer Kita eine Erzieherin ein Kind zum Essen zwingt, sind in Kissing überhaupt nicht vorgefallen. Schnell- und Überschriftenlesern kommt es jedoch so vor, als hätten zum Zeitpunkt der Aufnahmen in Kissing ähnliche Missstände geherrscht.

