Kissinger Tanzgruppe zeigt, wie Inklusion funktioniert

Plus Das Tanzstudio Effekt in Kissing macht es vor: In einer Gruppe tanzen Jugendliche mit und ohne Down-Syndrom zusammen. Das ist ein Vorzeigeprojekt – deutschlandweit.

"Mit uns, nicht für uns", lautete das diesjährige Motto des Welt-Down-Syndrom-Tags am vergangenen Dienstag. Menschen mit Trisomie 21 fordern mehr Sichtbarkeit und mehr Sensibilität für die individuellen Unterschiede. Große Worte, die in Kissing bereits seit Jahren Gehör finden. Das Tanzstudio Effekt hat eine inklusive Gruppe, in der junge Menschen mit und ohne Trisomie 21 zusammen trainieren. Sie studieren Choreografien ein, treten auf verschiedenen Bühnen auf und haben eine klare Botschaft: Wir tanzen gemeinsam. Damit macht die Tanzschule nicht nur in der Region auf sich aufmerksam, sondern deutschlandweit - eine große Leistung. Tanzstudio Effekt in Kissing bietet eine inklusive Gruppe Ursprünglich war die Gruppe nur für einen einzigen Auftritt zusammengekommen, wie die Trainerin Alice Schäffer erzählte. Doch die Dynamik zwischen den jungen Menschen mit und ohne Behinderung entwickelte sich so gut, dass sie weitermachten. Aus anfänglichen Berührungsängsten wurde eine eingeschweißte Gemeinschaft. Dahinter steckt kein Hexenwerk, aber Empathie und Ehrlichkeit. Die Choreografien werden den Fähigkeiten entsprechend zusammengestellt, unterlegt mit Musik, die alle verstehen. Die Jugendlichen, sowohl mit als auch ohne Trisomie 21, lernen, sich selbst zurückzunehmen und sich gegenseitig zu respektieren - denn im Mittelpunkt steht die Freude am Tanzen. Das Ergebnis ist eine authentische Gruppe aus unterschiedlichsten Menschen, die Auftritte nicht nur als Spaß verstehen. Sondern auch als Möglichkeit, sich zu zeigen und Vorurteile abzubauen. Damit leistet die Tanzschule einen wertvollen Beitrag für mehr Sichtbarkeit und fungiert - ganz nebenbei - als ein gelungenes Beispiel für Inklusion. Lesen Sie dazu auch Kissing Plus Tanzen mit Herz: In Kissing trainieren Jugendliche in einer inklusiven Gruppe

