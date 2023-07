Klare Signale für den Meringer Jugendtreff

Plus Ab August muss der Meringer Jugendtreff schließen, weil die Leiterin eine neue Stelle antritt. Jetzt ist ein schnelles Handeln gefordert.

Das Meringer Jugendzentrum wird von jeher nicht mit Beachtung überschüttet. Immer wieder taucht im Meringer Marktgemeinderat die Frage auf, ob es diese Einrichtung überhaupt braucht? Dabei leistete die pädagogische Fachkraft Nathalie Gronau seit 2017 hervorragende Arbeit. Sie entwickelte neue Konzepte, versuchte Kontakte zu den Jugendlichen aufzubauen und mit verschiedenen Veranstaltungen sich auch für andere junge Menschen zu öffnen. Das alles leistete sie mit einem wechselnden Team und trotz mancher baulicher Mängel.

Jetzt verlässt Nathalie Gronau das Jugendzentrum und damit schließt dieses vorerst auch. Sie hat nun eine Stelle mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten gefunden. Als Einzelkämpferin war das angedachte Konzept so auch nicht umzusetzen. Dazu braucht es ein gut abgestimmtes Team, um alle Anforderungen erfüllen zu können. Bürgermeister Florian Mayer und der Marktgemeinderat sind jetzt gefordert, Farbe für den Jugendtreff zu bekennen. Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit diese Einrichtung nicht schließt. Die Unterstützung der Kommune und ein klares Signal von ihr, dass der Jugendtreff erhalten werden soll, werden nämlich den Träger, die Katholische Jugendfürsorge, sicherlich noch intensiver nach einem möglichen Nachfolgeteam suchen lassen. Denn nur wenn die KJF auch weiß, dass Mering hinter dem Juze steht, lohnt sich dieser Einsatz auch. Für die Jugendlichen wäre eine endgültige Schließung die schlechteste Lösung.