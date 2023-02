Kommunen sollten bei Tempolimit entscheiden – aber nicht überreizen

Plus Friedberg, Mering, Kissing – sie alle wollen selbst über Tempo 30 vor Ort entscheiden. Eine sinnvolle Forderung, wenn verantwortungsvoll damit umgegangen wird.

Wer mit dem Auto durch einen fremden Ort fährt, kennt das wohl: Plötzlich weiß man nicht mehr, ob Tempo 30 oder 50 gilt. Aber nicht nur für die Fahrerinnen und Fahrer ist die Lage bei dieser Frage kompliziert. Auch die Verwaltungen vor Ort haben mit dem Thema zu kämpfen, so auch in Mering. Da gibt es Straßen mit übergeordneter Bedeutung, verschiedene Zuständigkeiten und ganz viel Bürokratie. Typisch deutsch, möchte man sagen.