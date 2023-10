Krieg in Israel: Mering muss jetzt zu den Freunden in Karmiel stehen

Plus Immer wieder wird über eine Städtepartnerschaft zwischen Mering und Karmiel diskutiert. Gerade in diesen Zeiten ist diese Verbindung ein wichtiges Signal.

Wer schon einmal eine tiefe persönliche Krise erlebt hat, der weiß: Gute Freunde an der Seite zu haben, ist ein kostbares Geschenk. So ein guter Freund muss Mering nun für Karmiel sein. Und zwar nicht nur, wenn es etwas zu feiern gibt, wie beispielsweise im Sommer das große Tanzfestival in der israelischen Stadt zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Am Samstagmorgen wurde Israel durch den Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas erschüttert. Auch in Karmiel wird das Ausmaß dieses Krieges spürbar.

Kommunalwahlen in Karmiel verschoben

Als Reaktion auf die Angriffe der Hamas mobilisiert die israelische Armee rund 300.000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit. Menschen aus Karmiel schildern, dass in Unternehmen, Fabriken und anderen Institutionen die ersten Reservisten eingezogen wurden. Bildungseinrichtungen sind wie in ganz Israel geschlossen. Vermutlich werden auch die Kommunalwahlen, die Ende Oktober stattfinden sollten, um einige Wochen verschoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen