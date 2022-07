Längere Öffnung für Friedberger Freiluftgastro: Es ist den Versuch wert

Plus Es ist ein "heißes Eisen": Sollte die Stadt Friedberg die Öffnungszeit der Außengastronomie in der Innenstadt auf 23 Uhr verlängern? Ja, zumindest im Sommer!

Der Satz "Früher war alles besser" trifft nicht immer zu, in Sachen Freiluftgastronomie in Friedberg schon. Viele erinnern sich wehmütig an die guten alten Zeiten, als man vor den Kneipen und Restaurants bis Mitternacht im Freien saß – und keinen störte es. Auch wenn es rechtlich nicht einfach ist: Die Stadt sollte den Versuch wagen und eine Öffnung bis 23 Uhr erlauben.

