Landesausstellung: Wittelsbacher Land hat seine Chance genützt

Plus Ob sich Aichach, Friedberg und der Landkreis heute noch einmal bewerben würden, ist fraglich. Dennoch war es damals die richtige Entscheidung.

Ein Defizit von 620.000 Euro für die Bayerische Landesausstellung in Friedberg – da muss man schon schlucken, zumal es bei dieser Summe ja nicht bleibt: Der Landkreis und die beiden Städte haben sich die Veranstaltung gemeinsam mehr als eine Million Euro kosten lassen und entsprechend hohe Erwartungen daran geknüpft.