Landfrauenchor: Menschliche Nähe ist nicht zu ersetzen

Er wirkt rückblickend fast wie ein Stück aus der guten alten Zeit: Der Landfrauenchor Aichach-Friedberg war nicht nur über drei Jahrzehnte ein musikalisches Aushängeschild, das den Namen des damals noch sogenannten Bindestrich-Landkreises weit in die Welt hinaustrug. Er entwickelte sich auch zum Treffpunkt für Frauen aus dem ganzen Wittelsbacher Land, die hier eine ganz neue Möglichkeit zum Austausch vorfanden.

Das war so attraktiv, dass sich zu den Hochzeiten bis zu 60 Frauen um den Taktstock von Rupert Reitberger versammelten. Unter Leitung der damaligen Kreisbäuerin Therese Tremmel wurde gemeinsam gesungen, geredet, gelacht und viel erlebt. Und wenn es um eine gute Sache ging, ließen sich die Frauen nie lange bitten. Auch die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, konnte sich stets auf sie verlassen.