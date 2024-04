Landluft macht erfinderisch: Für Innovationen braucht es keine Städte

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg beherbergt einige kreative Unternehmen, die sich von anderen abheben. Dabei profitieren sie auch von ihrem ländlichen Standort.

Großstädte stehen für Fortschritt. Sie sind Knotenpunkte für globalen Handel, es herrscht Vielfalt an Fachkräften, Start-ups schießen aus dem Boden. Doch um innovative Unternehmen aufzuziehen, braucht es keine Metropolen, wie ein Blick in den Landkreis zeigt. Fernab vom Trubel in Augsburg und München wird hier auch in den kleinsten Gemeinden an kreativen Geschäftsideen gefeilt, mit großem und zum Teil internationalem Erfolg. Der Standort auf dem Land bietet hierbei unschlagbare Vorteile.

Innovative Geschäftsideen aus dem Kreis Aichach-Friedberg

Da sind etwa die Hightech-Matratzen von Dynaglobe aus Schmiechen, die sich per Knopfdruck individuell anpassen lassen. Auf dem Asamhof in Kissing entstehen asiatische Spezialitäten der Tofurei Tran. Von Steindorf geht fortschrittliche Technologie in die Welt: Aus einer kleinen Reparaturwerkstatt für Landmaschinen wurde das Unternehmen Oilquick mit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und es geht weiter: Die spezielle Technologie der Schnellwechselsysteme verkauft sich so gut, dass sich die Firma vergrößern will. In Kissing managt das Team von Natural Logwood Builder den deutschlandweiten Bau von Blockhäusern aus Holzstämmen, nach Merching werden aus der ganzen Region uralte Baumriesen transportiert, wo Cutwork150 daraus Dekoration und Möbel fertigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen