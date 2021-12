Leerstand im Bistro: Sportler dürfen nicht vergessen werden

Plus Der lange Leerstand des Bistros in der Kissinger Paartalhalle macht dem Sportverein zu schaffen. Die Gemeinde darf das nicht aus den Augen verlieren.

Pandemie, Unsicherheit und ein ohnehin herausforderndes Geschäft: Einen Pächter oder eine Pächterin für die Gastronomie der Paartalhalle zu finden, ist schwierig. Trotzdem muss die Gemeinde am Ball bleiben.