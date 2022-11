Lehren aus dem Strafzins-Ärger in Mering dürfen nicht vergessen werden

Plus Das umstrittene Darlehen erweist sich im Nachhinein als richtig. Trotzdem sollte Mering einige Fehler nicht wiederholen.

"Doch alles richtig gemacht!" – könnte man sagen, nachdem man sich durch die von Bürgermeister Florian Mayer präsentierten Finanzdaten gearbeitet hat. Denn der zunächst ungenutzte Millionenkredit in Mering hat zwar Strafzinsen verursacht, doch die Kommune sicherte sich damals einen dermaßen günstigen Sollzins im Vergleich zum Zinsniveau bei aktuellen Kreditabschlüssen, dass die längerfristige Ersparnis die Strafzinsen bei Weitem überwiegt.