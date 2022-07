"Licca liber" ist eine Chance für das Wittelsbacher Land

Plus Der Lech soll renaturiert werden. Das kostet viel Geld und manche Anrainer sehen es mit Sorge. Doch es wird sich lohnen.

Hundert Jahre und länger haben die Menschen der Natur und den Flüssen Schlimmes angetan. Doch die Natur rächt sich. Unwetterkatastrophen und Hochwasser führen das vor Augen, auch in Aichach-Friedberg. Für zig Millionen Euro werden nun Flüsse renaturiert, um den Frevel wieder gutzumachen. "Licca liber" war anfangs nicht unumstritten. Doch es ist eine Chance für das Wittelsbacher Land und darüber hinaus.