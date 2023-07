Licca Liber wird die größte Baustelle der Region

Plus Der große Umbau des Lechs wird grausam anzusehen sein. Doch am Ende lohnt es sich - für die Natur und auch für den Menschen.

Begradigt und befestigt fließt der Lech über mehrere Wehranlagen von der Staustufe 23 bis zum Augsburger Hochablass. Aus diesem Gefängnis soll ihn das Renaturierungsprojekt Licca Liber befreien. Vergangene Woche stellte das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth die fertige Planung vor. Es dürfte die größte Baustelle werden, die die Region seit Langem gesehen hat.

Über 20 Jahre wird sich die Umsetzung erstrecken. Die Kosten dafür hat das WWA bei der Präsentation gar nicht erst genannt. Der Rundfunksender Bayern 1 spricht von 60 Millionen Euro. Den Lech wieder in einen natürlicheren Zustand zu versetzen, ist eine große und teure Aufgabe.