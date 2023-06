Lokale Unternehmen spielen große Rolle in der Energiewende

Plus Jeder kann - und jeder muss etwas tun, um der Klimakrise zu begegnen. Lokale Unternehmen gehen als gutes Beispiel voran, wie etwa das Gut Mergenthau bei Kissing.

Sie startete ihr Vorhaben vor Jahren, nun ist die Zielgerade erreicht: Die Familie Fottner hat das Gut Mergenthau fast völlig energieautark aufgestellt. Photovoltaikanlagen produzieren Strom, der ins eigene Betriebsnetz und den Stromspeicher fließt, die Gebäude werden mit der Wärme von Hackschnitzelheizungen versorgt und bald macht eine solare Trocknungsanlage für Holz die CO₂-intensiven Transportfahrten überflüssig. Damit trägt das Gut nicht nur zur Energiewende bei, sondern dient auch als Vorbild für andere lokale Unternehmen.

Es ist jedem klar - die Kohlenstoffemissionen müssen sinken, und zwar schnell. Hier sind vor allem die großen Unternehmen im Zugzwang, allen voran die Energiekonzerne, Eisen- und Stahlindustrie. Doch ebenso können lokale Akteurinnen und Akteure einen Beitrag leisten. Während viele auf die politischen Rahmenbedingungen verweisen und auf eine neue Gesetzgebung warten, gehen einige mit gutem Beispiel voran und werden aktiv. In einem ersten Schritt widmete sich die Kissinger Familie den unbequemen Fakten: Wie viel Kohlendioxid produziert der Betrieb? Wo entstehen die meisten Emissionen? Dann investierte sie Zeit, Energie und Geld, um Mergenthau nachhaltig zu strukturieren und für die Zukunft aufzustellen. Ihr Engagement spielt eine Rolle im Kampf gegen die Klimakrise und macht das Gut gänzlich unabhängig - auch im Falle eines Blackouts, die mit immer höherer Wahrscheinlichkeit eintreten werden.