Kommentar: Masen-Infektionen können durch Impfen ausgerottet werden

Kommentar

Früher waren Masern „normal“, heute ist eine Ausrottung möglich

Durch die Impfung sind Fälle, wie die des zehn Monate alten Babys aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, äußerst selten geworden. Das sind gute Nachrichten, doch es geht noch mehr.
Marina Wagenpfeil
Von Marina Wagenpfeil
    |
    |
    |
    Um Masern in Deutschland zu eliminieren, braucht es eine höhere Impfquote.
    Um Masern in Deutschland zu eliminieren, braucht es eine höhere Impfquote. Foto: Marius Becker, dpa (Symbolbild)

    Früher – so erzählt es die etwas ältere Generation – seien Masern eben eine der normalen Kinderkrankheiten gewesen. Heute ist es eine Nachricht in der Zeitung, wenn es einen oder gar mehrere Masernfälle in der Region gab, was man an dem Beispiel des zehnmonatigen Babys aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sieht. Diese Entwicklung ist gut, aber noch nicht gut genug. Denn für das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, dem sich auch Deutschland angeschlossen hat, Masern zu eliminieren, braucht es noch mehr. Genauer gesagt: eine noch höhere Impfquote.

