Früher waren Masern „normal“, heute ist eine Ausrottung möglich

Früher – so erzählt es die etwas ältere Generation – seien Masern eben eine der normalen Kinderkrankheiten gewesen. Heute ist es eine Nachricht in der Zeitung, wenn es einen oder gar mehrere Masernfälle in der Region gab, was man an dem Beispiel des zehnmonatigen Babys aus dem Landkreis Aichach-Friedberg sieht. Diese Entwicklung ist gut, aber noch nicht gut genug. Denn für das Ziel der Weltgesundheitsorganisation, dem sich auch Deutschland angeschlossen hat, Masern zu eliminieren, braucht es noch mehr. Genauer gesagt: eine noch höhere Impfquote.
